Керманич Аргентини прокоментував перемогу над Кабо-Верде.
Ліонель Скалоні, Getty Images
04 липня 2026, 08:59
Національна збірна Аргентини в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 здолала Кабо-Верде в овертаймі.
Аргентина — Кабо-Верде 3:2 Відео голів та огляд матчу ЧС-2026
Після завершення гри головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні прокоментував виступ власної команди.
"У плейоф ніхто нікому не буде робити подарунки. Усі команди тепер рівні, і саме це робить чемпіонат світу тим турніром, яким він є.
Раджу всім зараз попити чаю, щоб трохи заспокоїтися. Думаю, я теж піду й зроблю це після розмови з вами.
Було б божевіллям програти цю гру. Розумію, що ми схильні судити національні команди виключно за назвами їхніх країн. Але сьогодні будь-яка команда, яка кваліфікується та змагається на такому рівні, може створити проблеми будь-якому супернику.
Можу тільки сказати, що наша команда все ще жива. Після такої перемоги наші гравці можуть вийти стати лише більш сильними", — заявив аргентинський фахівець.
Наступний матч Аргентина проведе проти Єгипту в Атланті 7 липня, о 19:00.