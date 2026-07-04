Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Аргентини прокоментував перемогу над Кабо-Верде.

Національна збірна Аргентини в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 здолала Кабо-Верде в овертаймі.

Аргентина — Кабо-Верде 3:2 Відео голів та огляд матчу ЧС-2026

Після завершення гри головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні прокоментував виступ власної команди.

"У плейоф ніхто нікому не буде робити подарунки. Усі команди тепер рівні, і саме це робить чемпіонат світу тим турніром, яким він є.

Раджу всім зараз попити чаю, щоб трохи заспокоїтися. Думаю, я теж піду й зроблю це після розмови з вами.

Було б божевіллям програти цю гру. Розумію, що ми схильні судити національні команди виключно за назвами їхніх країн. Але сьогодні будь-яка команда, яка кваліфікується та змагається на такому рівні, може створити проблеми будь-якому супернику.

Можу тільки сказати, що наша команда все ще жива. Після такої перемоги наші гравці можуть вийти стати лише більш сильними", — заявив аргентинський фахівець.

Наступний матч Аргентина проведе проти Єгипту в Атланті 7 липня, о 19:00.