Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан Аргентини відсвяткував одразу два ювілеї за підсумками дуелі з Кабо-Верде.

Правий вінгер збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився ювілейним голом в ювілейному матчі чемпіонату світу.

Аргентина — Кабо-Верде 3:2 Відео голів та огляд матчу 04.07.2026

Для 39-річного капітана аргентинців поєдинок 1/16 фіналу плейоф ЧС-2026 був 30-м на мундіалях. На 29-й хвилині протистояння Мессі отримав закидання Лісандро Мартінеса до правого кута воротарського й пробив під поперечину, досягнувши позначки в 20 голів на чемпіонатах світу.

Найближчим переслідувачем Ліонеля за кількістю матчів є Кріштіану Роналду (26), тоді як у списку найкращих бомбардирів турніру двома результативними ударами йому поступається Кіліан Мбаппе. Аргентинець також може стати першим, хто досягне позначки в десять асистів на ЧС, тоді як зараз він ділить першу сходинку з Фріцом Вальтером, який оформив дев'ять гольових передач за ФРН (1954-1958).

Нагадаємо, Мессі втретє визнали найкращим гравцем поєдинку Аргентини на ЧС-2026.