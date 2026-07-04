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Парагвай уже став одним із головних відкриттів мундіалю. Команда Густаво Альфаро вибила з боротьби чотириразового чемпіона світу Німеччину, вистоявши в надзвичайно напруженому матчі та вирвавши путівку до 1/8 фіналу в серії пенальті. Героєм вечора став воротар Орландо Гіль, який неодноразово рятував свою команду, а вирішальний удар реалізував захисник Хосе Канале. Цей успіх став одним із найбільших сюрпризів нинішнього турніру та підтвердив, що Парагвай здатний нав'язати боротьбу будь-якому супернику.

Після болючої поразки від США на старті чемпіонату світу парагвайці помітно додали. Вони стали набагато організованішими в обороні, а дисципліна та командна взаємодія перетворилися на головну зброю колективу Альфаро. До складу повертається один із ключових півзахисників Дієго Гомес, який відбув дискваліфікацію, а в атаці великі надії покладаються на Мігеля Альмірона, Хуліо Енсісо та Габріеля Авалоса. Саме швидкі контратаки можуть стати головним шансом Парагваю зачепитися за позитивний результат.

Франція ж поки що виглядає найбільш переконливою командою турніру. Підопічні Дідьє Дешама виграли всі свої матчі, а після впевнених перемог над Іраком і Норвегією без особливих труднощів розібралися зі Швецією у попередньому раунді. "Ле Бле" стали першою збірною в історії чемпіонатів світу, яка забивала щонайменше три м'ячі у п'яти матчах поспіль, а їхня атакувальна четвірка викликає захоплення навіть у нейтральних уболівальників.

У центрі уваги традиційно перебуває Кіліан Мбаппе. Капітан французів продовжує полювання за рекордами чемпіонатів світу та вже вкотре доводить, що здатний вирішити долю матчу практично самотужки. Не менш важливу роль відіграє Майкл Олісе, який уже віддав п'ять результативних передач і наблизився до історичного рекорду Пеле за кількістю асистів на одному мундіалі. Швидкість Усмана Дембеле та Бредлі Баркола на флангах, а також надійність Орельєна Чуамені й Адрієна Рабьо в центрі поля роблять французьку команду надзвичайно збалансованою.

Попри очевидний статус фаворита Франції, легкого вечора на неї точно не чекає. Парагвай уже довів, що вміє руйнувати чужі плани, а згадки про драматичний матч між цими командами на чемпіонаті світу 1998 року, коли французам знадобився "золотий гол" Лорана Блана на 114-й хвилині, лише додають інтриги. Якщо південноамерканці знову зуміють нав'язати супернику щільну боротьбу та скористаються своїми шансами на контратаках, фавориту доведеться провести один із найскладніших матчів на турнірі.