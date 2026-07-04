Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан аргентинців черговим голом долучився до непростої звитяги над Кабо-Верде.

Правого вінгера Аргентини Ліонеля Мессі визнали найкращим гравцем матчу проти Кабо-Верде в 1/16 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026.

Аргентина — Кабо-Верде 3:2 Відео голів та огляд матчу 04.07.2026

Аргентинці на добре знайомому для представника місцевого Інтера Маямі Стедіум не без проблем продовжили свій рух назустріч захисту титулу чемпіонів світу. Вболівальники визнали автора першого гола й капітана переможців дуелі Мессі найкращим гравцем.

Для Ліонеля ця індивідуальна нагорода стала третьою на ЧС-2026 (не став MVP тільки в матчі проти Йорданії, 3:1). Стільки ж має й лівий вінгер Бразилії Вінісіус Жуніор.

В 1/8 фіналу плейоф Аргентині протистоятиме Єгипет. Поєдинок на Атланта Стедіум у США відбудеться у вівторок, 7 липня, розпочавшись о 19:00 за Києвом.