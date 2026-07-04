Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Зірковий колумбієць отримав індивідуальну нагороду попри відсутність результативних дій.

Лівого вінгера Колумбії Луїса Діаса визнали найкращим гравцем матчу проти Гани в 1/16 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026.

Колумбія — Гана 1:0 Відео гола та огляд матчу 04.07.2026

Колумбійці впоралися з ганцями на Канзас-Сіті Стедіум у США, продовживши свою безпрограшну серію в поєдинках мундіалю (5В, 2Н). Вболівальники визнали найкращим гравцем поєдинку Діаса, гол якого в другому таймі скасували через офсайд, тоді як на 90-й хвилині Луїса замінили.

Для флангового нападника ця індивідуальна нагорода стала другою на ЧС-2026. Раніше його визнали найкращим у матчі проти Узбекистану (3:1) у першому турі групового етапу. Тоді він записав на свій рахунок результативний удар і гольову передачу.

В 1/8 фіналу плейоф Колумбія протистоятиме Швейцарії. Поєдинок на Бі-Сі Плейс Ванкувер у Канаді відбудеться у вівторок, 7 липня, розпочавшись о 23:00 за Києвом.