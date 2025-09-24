Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2025/26 англійська Астон Вілла прийматиме італійську Болонью.

Ліга Європи, головні матчі першого туру: можлива дуель Зінченка з Антоні, Рома з Довбиком у Франції та інше

Поєдинок відбудеться в четвер, 25 вересня, на Вілла Парк у Бірмінгемі, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли можна поставити з коефіцієнтом 1.87, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 4.55. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.82.

Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Еванна Гессана.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Астон Вілла не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.04.

Слідкуйте за матчем Астон Вілла — Болонья на Football.ua.