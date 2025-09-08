Туреччина

Француз поїхав в Туреччину.

Колишній нападник збірної Франції Віссам Бен-Йеддер продовжить кар'єру в Туреччині. Про це повідомляє офіційний сайт

Зазначається, що 35-річний форвард підписав контракт із Сакар'яспором із другого за силою турецького дивізіону.

Останнім клубом у кар'єрі Бен-Йеддера був іранський Сепахан, куди колишній форвард Монако і збірної Франції перейшов навесні цього року.

