Лівий захисник Тайрелл Маласія залишить Манчестер Юнайтед на правах оренди, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що до кінця червня 2026 року гравець представлятиме Еюпспор. Таким чином 26-річний нідерландець може стати одноклубником Тараса Степаненка.

Зазначимо, що контракт Маласії з Манчестер Юнайтед розраховано якраз до завершення поточної кампанії. Порталом transfermarkt Тайрелл оцінюється у 8 млн євро.

У лютому 2025 року фланговий оборонець приєднався до ПСВ (оренда). На його рахунку 12 матчів за ейндговенський клуб.

Паралельно з Маласією тимчасово залишити МЮ має Андре Онана.