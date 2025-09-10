Еюпспор збирається орендувати флангового оборонця Манчестер Юнайтед.
Тайрелл Маласія, Getty Images
10 вересня 2025, 19:48
Лівий захисник Тайрелл Маласія залишить Манчестер Юнайтед на правах оренди, передає журналіст Ніколо Скіра.
Повідомляється, що до кінця червня 2026 року гравець представлятиме Еюпспор. Таким чином 26-річний нідерландець може стати одноклубником Тараса Степаненка.
Зазначимо, що контракт Маласії з Манчестер Юнайтед розраховано якраз до завершення поточної кампанії. Порталом transfermarkt Тайрелл оцінюється у 8 млн євро.
У лютому 2025 року фланговий оборонець приєднався до ПСВ (оренда). На його рахунку 12 матчів за ейндговенський клуб.
Паралельно з Маласією тимчасово залишити МЮ має Андре Онана.