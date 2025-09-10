Туреччина

Еюпспор збирається орендувати флангового оборонця Манчестер Юнайтед.

Лівий захисник Тайрелл Маласія залишить Манчестер Юнайтед на правах оренди, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що до кінця червня 2026 року гравець представлятиме Еюпспор. Таким чином 26-річний нідерландець може стати одноклубником Тараса Степаненка.

Зазначимо, що контракт Маласії з Манчестер Юнайтед розраховано якраз до завершення поточної кампанії. Порталом transfermarkt Тайрелл оцінюється у 8 млн євро.

У лютому 2025 року фланговий оборонець приєднався до ПСВ (оренда). На його рахунку 12 матчів за ейндговенський клуб.

Паралельно з Маласією тимчасово залишити МЮ має Андре Онана.