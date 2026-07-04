Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking згадує попередні матчі канадців та марокканців напередодні їхньої битви в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Чемпіонат світу-2026 продовжує набирати обертів, і в 1/8 фіналу на нас чекає одна з найбільш інтригуючих дуелей — співгосподарі турніру з Канади проти міцної збірної Марокко. Команда Джессі Марша вже переписала історію, вперше вийшовши до плей-оф мундіалю, тоді як "атлаські леви" прагнуть довести, що їхній казковий півфінал 2022 року не був випадковістю.

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Разом із нашим партнером betking ​розповідаємо про непросту історію взаємин цих збірних, яка налічує чотири зустрічі та жодної перемоги Канади.

Катар-2022: єдина битва на мундіалі та драма Атіби

Найсвіжіший і найболючіший спогад для канадських уболівальників — це матч групового етапу попереднього чемпіонату світу, що відбувся 1 грудня 2022 року. Для Канади, яка повернулася на мундіаль після 36-річної перерви, гра вже не мала турнірного значення, а от Марокко потребувало перемоги для виходу в плейоф.

Початок зустрічі обернувся для "кленових листків" справжнім жахом. Вже на 4-й хвилині груба помилка голкіпера Мілана Боряна та Стівена Віторії дозволила Хакіму Зієшу перекинути м’яч через усього воротаря з-за меж штрафного майданчика — 1:0. За двадцять хвилин Ашраф Хакімі ідеальною передачею знайшов Юссефа Ен-Несірі, який потужним ударом подвоїв перевагу африканської команди.

Канада зуміла повернути інтригу до перерви: Сам Адекугбе навісив у штрафний, а Наєф Агерд зрізав м'яч у власні ворота. Другий тайм перетворився на справжню драму. На 71-й хвилині легендарний капітан канадців Атіба Гатчінсон після подачі кутового пробив головою в поперечину — м'яч відскочив униз, і система автоматичної фіксації голу показала, що до перетину лінії не вистачило лічених міліметрів.

Незважаючи на 59% володіння м’ячем, Канада не завдала жодного удару в площину воріт Ясіна Буну і залишила турнір із нулем очок. Марокко ж після цієї перемоги розпочало свій історичний шлях до півфіналу.

Канада — Марокко 1:2

Голи: Агерд (АГ), 40 — Зієш, 4, Ен-Несірі, 23

Канада: Борян — Джонстон, Віторія, Міллер, Адекугбе (Коне, 60) — Девіс, Осоріо (Лар'ї), Кає (Гатчінсон, 60), Б'юкенен, Гойлетт (Возерспун, 76), Ларін (Девід, 60).

Марокко: Буну — Мазрауї, Саїсс, Агерд, Хакімі (Жабран, 85) — Амрабат, Сабірі (Амалла, 65), Унахі (Ель-Ямік, 77), Буфаль (Абухлаль, 65), Зієш (Хамдалла, 76) — Ен Несірі.

Попередження: Адекугбе, Осоріо, Гойлетт, Віторія.

Марокко, 2016: розгром у товариському спарингу

За шість років до зустрічі в Катарі, 11 жовтня 2016 року, збірні провели товариський матч у Марракеші, який обернувся для Канади справжнім фіаско. Господарі не залишили каменя на камені від оборони гостей, здобувши перемогу з рахунком 4:0.

Головним героєм того вечора став Хакім Зієш, який двічі реалізував пенальті. Компанію йому склали Мехді Карсела-Гонсалес, який відкрив рахунок, та Рашид Аліуї, котрий поставив фінальну крапку наприкінці зустрічі. Цей матч став одним із перших тривожних дзвіночків, які показали зростаючу прірву між африканською командою та канадцями, що на той момент лише починали будувати свою сучасну програму.

Марокко — Канада 4:0

Голи: Карсела-Гонсалес, 12, Зієш, 65 (пен.), 81 (пен.) Аліуї

Марокко: Буну — Шафік (Хакімі, 67), да Кошта (Абдельхамід, 85), Ель-Хаддад (Х'Майдат, 74), Менділ — Ель-Ахмаді, Аїт Беннасер — Карсела-Гонсалес (Аліуї, 67), Зієш (Бутаїб, 84), Файр — Ен Несірі (Буаддуз, 67).

Канада: Борян (Томас, 72) — Ейрд, Эдгар, Джеймс, Стрейт — П'єтт (Бустос, 66), Осоріо, Рікеттс, де Йонг — Джексон (Тіссо, 66), Хебер (Джексон-Хемел, 61).

Попередження: да Кошта — Ейрд, Джеймс, П'єтт

Перші кроки та історична нічия

Історія протистояння загалом бере початок 24 жовтня 1984 року в товариській грі, де Марокко також святкувало успіх. Тоді у впертій боротьбі "атлаські леви" вирвали перемогу з рахунком 3:2.

Цікаво, що свій єдиний позитивний результат (і водночас єдину нічию) в історії зустрічей із Марокко канадці здобули рівно через 10 років. У червні 1994 року в Монреалі гра завершилася внічию 1:1. Героєм став гравець, який вийшов на заміну, — уродженець Гаїті Руді Доліскат, котрий врятував свою команду від поразки.

Усі матчі між збірними Канади та Марокко

24 жовтня 1984 року — Марокко 3:2 Канада (товариський матч)

1 червня 1994 року — Канада 1:1 Марокко (товариський матч)

11 жовтня 2016 року — Марокко 4:0 Канада (товариський матч)

1 грудня 2022 року — Канада 1:2 Марокко (ЧС-2022, груповий етап)

Погляд у майбутнє

Тепер, 4 липня 2026 року в Г'юстоні, Канада має історичний шанс взяти реванш. Команда Джессі Марша підходить до гри в статусі господарів із шаленим темпом, лідером атаки Джонатаном Девідом і відновленим Альфонсо Девісом.

Марокко ж робить ставку на досвід Буну, Хакімі та вбивчу форму Ісмаеля Сайбарі. Враховуючи суху статистику (три поразки Канади в чотирьох матчах), шанси господарів оцінюються обережно, однак саме такі серії і створюються для того, щоб їх переривати.

Чи зможе Канада вперше в історії обіграти Марокко і пробитися до чвертьфіналу домашнього мундіалю? Відповідь дасть фінальний свисток Майкла Олівера.