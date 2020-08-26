Лига Европы

Украинский арбитр получил назначение на еврокубковый поединок.

Виктор Копиевский будет работать на поединке первого раунда квалификации Лиги Европы между Серветтом и Ружомбероком, сообщает официальный сайт УАФ.

Помогать ему будут лайнсмены Владимир Высоцкий, Виталий Скобля, а четвертым арбитром будет Дмитрий Кривушкин.

Поединок между Серветтом и Ружомбероком состоится 27-го августа в 21:15 по киевскому времени.

Напомним, что Виктор Копиевский в 2019 году становился лучшим арбитром Украины.