Лига Европы

Football.ua анонсирует первый матч Колоса в еврокубках.

Сегодня, 17-го сентября, Колос проведет свой первый поединок в истории в рамках еврокубков, отправившись на выезд к греческому Арису.

Арис — Колос

Четверг, 17 сентября, Клеантис Викелидис, 21:00. Прямая трансляция на Футбол 1

Каким бы не был поединок, для ковалевцев этот день будет иметь особое значение. Еще год назад скромная, на первый взгляд, команда дебютировала в украинской Премьер-лиге, а их изначальной целью было сохранение прописки в элите. Но подопечные Костышина удивили многих. Вероятно, и себя в том числе. Год спустя украинский коллектив пробился в квалификационный раунд Лиги Европы, а их первым еврокубковым соперником станет Арис.

Насколько греческий коллектив серьезный соперник? К примеру, сейчас они идут на первом месте в Суперлиге. Правда, там состоялся лишь один тур. В стартовом поединке чемпионата Арис на родном Клеантис Викелидис легко одолел со счетом 3:1 Ламию. Ковалевцы, в свою очередь, также подойдут к поединку в отличном расположении духа — клуб открыл новый стадион, а команда отпраздновала это событие разгромной победой над Львовов (4:0). Нет сомнений, что подопечные Костышина сохранят боевой настрой и на грядущую встречу.

В остальном, Арис — это довольно крепкий коллектив по греческим меркам. Прошедший розыгрыш команда Эннинга завершила на шестом месте, а годом ранее — на пятом. Также клуб имеет свою скромную еврокубковую историю. В прошлом сезоне Арис в квалификационном этапе сумел преодолеть АЕЛ, но в следующем раунде уступил Мельде. Поможет ли как-то этот опыт грекам — вопрос открытый.

Кроме того, цвета Ариса защищают хорошо известные украинскому болельщику исполнители. Тут вам и вечно перспективный экс-форвард Динамо Факундо Бертольо, и бывший игрок Днепра Бруну Гама. А не так давно команду покинул Браун Идейе, также ранее выступавший за киевлян.

Так кто же фаворит встречи? Будь на матче болельщики, объективно, этот статус обрел бы греческий коллектив. Сейчас же хочется верить, что Колос как минимум ничем не уступает Арису. Команда Костышина в хорошей форме, мотивации им не занимать, а потому у нас есть все шансы увидеть положительный результат от дебютанта.

Ориентировочный состав:

Арис: Хулиан — Сакич, Роуз, Даткович, Ганя — Кристиан, Йегго, Саша — Фетфацидис, Манчини, Гама

Колос: Волынец — Зозуля, Гавриш, Петров, Емец — Костышин, Задоя, Новак, Богданов, Антюх — Лысенко