Початок матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи між Маккабі Тель-Авів та Динамо Київ, запланований на 21:00, затримано на 15 хвилин через блискавку поблизу стадіону.

Маккабі Тель-Авів — Динамо Київ. Анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Гра розпочнеться о 21:15 за київським часом через заходи безпеки.

