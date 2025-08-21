Ліга Європи 21 серпня 2025, 21:05 Матч Маккабі Тель-Авів — Динамо затримано через блискавку Старт перенесено на 15 хвилин. Олександр Шовковський, ФК Динамо 21 серпня 2025, 21:05 Початок матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи між Маккабі Тель-Авів та Динамо Київ, запланований на 21:00, затримано на 15 хвилин через блискавку поблизу стадіону. Маккабі Тель-Авів — Динамо Київ. Анонс і прогноз на матч Ліги Європи Гра розпочнеться о 21:15 за київським часом через заходи безпеки. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua. Олександр Савельєв Football.ua всі статті автора Команди Динамо Київ Маккабі Тель-Авів Facebook