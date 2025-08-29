Вчора, 28 серпня, визначилися всі учасники майбутнього розіграшу другого за статусом єврокубка.
Ліга Європи, Getty Images
29 серпня 2025, 09:54
У п'ятницю, 29 серпня, відбудеться жеребкування основного етапу Ліги Європи УЄФА-2025/26.
Відповідна церемонія проходитиме в Монако. Розпочатися вона має о 14:00 за київським часом.
В основному етапі ЛЄ-2025/26 братимуть участь 36 клубів, відповідно до рейтингів УЄФА розподілених на чотири кошики. Кожен з учасників турніру проведе по вісім матчів.
Розклад основного етапу:
24-25 вересня 2025 — перший тур;
2 жовтня 2025 — другий тур;
23 жовтня 2025 — третій тур;
6 листопада 2025 — четвертий тур;
27 листопада 2025 — п'ятий тур;
11 грудня 2025 — шостий тур;
22 січня 2026 — сьомий тур;
29 січня 2026 — восьмий тур.
Клуби, які фінішують у топ-8 турнірної таблиці основного етапу, напряму дістануться 1/8 фіналу плей-оф, а тим, хто посяде 9-24 сходинки, доведеться спочатку в 1/16 відстояти своє право продовжити боротьбу за трофей.
Розклад плей-оф:
19 лютого 2026 — перші матчі 1/16 фіналу;
26 лютого 2026 — матчі-відповіді 1/16 фіналу.
12 березня 2026 — перші матчі 1/8 фіналу;
19 березня 2026 — матчі-відповіді 1/8 фіналу.
9 квітня 2026 — перші матчі 1/4 фіналу;
16 квітня 2026 — матчі-відповіді 1/4 фіналу.
30 квітня 2026 — перші матчі 1/2 фіналу;
7 травня 2026 — матчі-відповіді 1/2 фіналу.
20 травня 2026 — фінал.
Вирішальний поєдинок ЛЄ-2025/26 прийматиме Бешикташ Стедіум у турецькому Стамбулі. У сезоні-2024/25 трофей здобув Тоттенгем.
Нагадаємо, що українські клуби цього року братимуть участь тільки в Лізі конференцій (Динамо Київ і Шахтар Донецьк). Своїх суперників у третьому за статусом єврокубку вони дізнаються сьогодні ж.