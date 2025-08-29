Ліга Європи

Вчора, 28 серпня, визначилися всі учасники майбутнього розіграшу другого за статусом єврокубка.

У п'ятницю, 29 серпня, відбудеться жеребкування основного етапу Ліги Європи УЄФА-2025/26.

Відповідна церемонія проходитиме в Монако. Розпочатися вона має о 14:00 за київським часом.

В основному етапі ЛЄ-2025/26 братимуть участь 36 клубів, відповідно до рейтингів УЄФА розподілених на чотири кошики. Кожен з учасників турніру проведе по вісім матчів.

Розклад основного етапу:

24-25 вересня 2025 — перший тур;

2 жовтня 2025 — другий тур;

23 жовтня 2025 — третій тур;

6 листопада 2025 — четвертий тур;

27 листопада 2025 — п'ятий тур;

11 грудня 2025 — шостий тур;

22 січня 2026 — сьомий тур;

29 січня 2026 — восьмий тур.

Клуби, які фінішують у топ-8 турнірної таблиці основного етапу, напряму дістануться 1/8 фіналу плей-оф, а тим, хто посяде 9-24 сходинки, доведеться спочатку в 1/16 відстояти своє право продовжити боротьбу за трофей.

Розклад плей-оф:

19 лютого 2026 — перші матчі 1/16 фіналу;

26 лютого 2026 — матчі-відповіді 1/16 фіналу.

12 березня 2026 — перші матчі 1/8 фіналу;

19 березня 2026 — матчі-відповіді 1/8 фіналу.

9 квітня 2026 — перші матчі 1/4 фіналу;

16 квітня 2026 — матчі-відповіді 1/4 фіналу.

30 квітня 2026 — перші матчі 1/2 фіналу;

7 травня 2026 — матчі-відповіді 1/2 фіналу.

20 травня 2026 — фінал.

Вирішальний поєдинок ЛЄ-2025/26 прийматиме Бешикташ Стедіум у турецькому Стамбулі. У сезоні-2024/25 трофей здобув Тоттенгем.

Нагадаємо, що українські клуби цього року братимуть участь тільки в Лізі конференцій (Динамо Київ і Шахтар Донецьк). Своїх суперників у третьому за статусом єврокубку вони дізнаються сьогодні ж.