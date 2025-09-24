Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Ніцца та римська Рома.

Французька Ніцца та італійська Рома зіграють у першому турі Ліги Європи УЄФА на Альянц Рівьєра.

Франк Ез, після поразки від Бреста (1:4), залучив до стартового складу Менді та Данте в обороні, тоді як Луше зіграє на правому фланзі, а Сансон розташується під нападником Карлосом.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі перемоги в дербі над Лаціо (1:0), використав із перших хвилин Ель-Айнауї та Цимікаса в центральній вісі, тоді як Ель-Шаараві гратиме під нападником Артемом Довбиком.

Ніцца: Діуф — Менді, Ба, Данте — Луше, Ванхаутте, Будауї, Бар — Сансон, Бога — Карлос.

Запасні: Желязовські, Дюпе, Абді, Моффі, Діоп, Янссон, Шо, Оппонг, Гоувея, Лумпунгу, Клосс, Абдул-Самед.



Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренш, Коне, Ель-Айнауї, Цимікас — Ель-Шаараві, Суле — Довбик.