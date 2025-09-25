Ліга Європи

Бразилець поділився емоціями після матчу Ліги Європи.

Бразильський нападник Бетіса Антоні прокоментував свій виступ у першому матчі нового сезону Ліги Європи проти Ноттінгем Форест, який завершився нічиєю 2:2.

Антоні провів усі 90 хвилин на полі, забив гол і віддав асист.

"Я відчуваю полегшення. Перед матчем брат написав мені, що сьогодні я заб’ю. Дуже радий голу, але трохи засмучений через нічийний результат", — сказав Антоні в ефірі Movistar.

У минулому єврокубковому матчі бразилець здобув свої перші результативні очки в сезоні. Раніше він зіграв у двох матчах іспанської Ла Ліги, не відзначившись гольовими діями.