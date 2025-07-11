Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 10 липня 2025 року.

Завершилася 1233 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- У ніч проти 10 липня російські війська атакували Україну за допомогою 397 дронів і 18 ракет різних типів. Основним напрямком удару був Київ. Внаслідок удару в Подільському районі столиці загинули 2 людини. Серед них — 68-річна жінка та 22-річна капралка поліції, співробітниця поліції метрополітену Марія Дзюмага. Також відомо про 25 постраждалих.

- У Києві 10 липня сталася стрілянина, під час якої вбили працівника Служби безпеки України. Колишній розвідник Роман Червінський стверджує, що вбитий — полковник Іван Воронич. За його словами, чоловіка вбили пʼятьма пострілами впритул, коли той виходив зі свого помешкання.

- Литовські прикордонники заявили, що невідомий дрон, що прилетів із території Білорусі, впав недалеко від кордону. Ймовірно, це був російський безпілотник типу Гербера. Через падіння дрона спікер литовського Сейму Саулюс Скверняліс мусив перейти в укриття. Те саме зробив і прем’єр-міністр Гінтаутас Палуцкас, який у момент виявлення дрона, перебував на зустрічі із журналістами в Будинку уряду.

- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Оксану Маркарову звільнять із посади посла України у США. А замінити її зможе міністр оборони Рустем Умєров, однак щодо цього остаточного рішення немає.

- Зеленський заявив, що росія має в планах запускати по Україні до тисячі дронів за добу. За його словами, українські інженери розробили дрони-перехоплювачі, але для їхнього виготовлення потрібне фінансування.

- Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії сергій лавров зустрілись у Малайзії. За підсумками зустрічі Рубіо заявив, що лавров запропонував "новий підхід" щодо врегулювання війни в Україні. Держсекретар не уточнив, про який саме підхід ідеться, однак додав, що він передасть слова лаврова президентові США Дональду Трампу.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 174 бойових зіткнення. Противник завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував 18 ракет і скинув 80 КАБ, здійснив 1171 удар дронами-камікадзе та 3967 обстрілів позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 21 боєзіткнення з російськими загарбниками, на даний час точиться бій. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб, здійснив 254 обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили три атаки ворога в районах Стариці, Вовчанська та Зеленого, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три атаки на позиції наших військ. Бої точилися в районах населених пунктів Западне та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку російські війська 26 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки, досі бої не вщухають у п’яти локаціях.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили 12 спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі атаки в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Катеринівка та Русин Яр. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

На Покровському напрямку ворог здійснив 44 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка. Тривають чотири боєзіткнення. Ударів КАБами зазнали Покровськ та Новопавлівка. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 140 та поранили 82 окупанти, знищили шість мотоциклів, 19 БпЛА; також пошкодили гармату, три пункти управління БпЛА та сім укриттів для особового складу загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 25 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко та Зелене Поле. Бої продовжуються в чотирьох локаціях. Олексіївка опинилась під ударами авіабомб окупанта.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили атаку загарбників.

На Придніпровському напрямку ворог провів десять марних атак на позиції наших захисників.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!