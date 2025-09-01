Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 31 серпня 2025 року.

Завершилася 1285 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали, тривають необхідні слідчі дії. Про це повідомив президент Зеленський. За його словами, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Зараз тривають необхідні слідчі дії.

- У ніч проти 31 серпня російські війська атакували Україну 142 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 126 цілей.

Під час нічних обстрілів по Одеській області війська рф атакували чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК. Без світла залишилися 29 тисяч споживачів.

- росія заборонила в'їзд десяткам польських байкерів через акцію пам’яті у Тверській області.

- путін прилетів із чотириденним візитом до Китаю: долучиться до військового параду.

- Генштаб про підсумки російської «весняно-літньої кампанії»: Черговий наступ закінчився практично нічим.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 137 бойових зіткнень.

Сьогодні окупанти завдали один ракетний та 41 авіаційний удар, застосувавши одну ракету та скинувши 57 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1829 дронів-камікадзе та здійснили 3107 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 185 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Западне та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири наступальних дії в районах населених пунктів Синьківка, Стара Новоселівка та у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили десять ворожих атак поблизу Григорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення. Загарбник намагається просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 40 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 138 окупантів, з них 95 – безповоротно. Також знищено два танки, п’ять бойових броньованих машин, дві антени управляння БпЛА та 31 безпілотний літальний; також пошкоджено два автомобілі та шість укриттів для особового складу окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував в районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха. Три ворожі атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Один раз агресор атакував на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять безрезультатних атак.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка – по розслідуванню вбивства Андрія Парубія. Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують усі обставини. Задіяні всі необхідні сили: поліція, СБУ, прокуратура. Працюють фактично цілодобово. Я дякую всім, хто допомагає розслідуванню. Сподіваємось на результат".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!