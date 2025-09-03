Обидва футболісти отримали статуси вільних агентів.
Франціс Момо, ФК ЛНЗ
03 вересня 2025, 17:33
ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Богдана Кушніренка та нападника Франціса Момо.
Обидві угоди було розірвано за взаємною згодою сторін.
Кушніренко виступав за ЛНЗ з січня цього року – на його рахунку десять матчів без результативних дій.
Момо захищав кольори черкаського клубу з літа 2024 року — на його рахунку 27 поендиків, три голи та один асист.
Після чотирьох турів ЛНЗ набрав сім очок і посідає восьме місце в УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Зоря та Епіцентр оголосили про відхід своїх гравців.