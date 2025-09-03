Україна

Обидва футболісти отримали статуси вільних агентів.

ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Богдана Кушніренка та нападника Франціса Момо.

Обидві угоди було розірвано за взаємною згодою сторін.

Кушніренко виступав за ЛНЗ з січня цього року – на його рахунку десять матчів без результативних дій.

Момо захищав кольори черкаського клубу з літа 2024 року — на його рахунку 27 поендиків, три голи та один асист.

Після чотирьох турів ЛНЗ набрав сім очок і посідає восьме місце в УПЛ.

