ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Богдана Кушніренка та нападника Франціса Момо.

Обидві угоди було розірвано за взаємною згодою сторін.

Кушніренко виступав за ЛНЗ з січня цього року – на його рахунку десять матчів без результативних дій.

Момо захищав кольори черкаського клубу з літа 2024 року — на його рахунку 27 поендиків, три голи та один асист.

Після чотирьох турів ЛНЗ набрав сім очок і посідає восьме місце в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Зоря та Епіцентр оголосили про відхід своїх гравців.