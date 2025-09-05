Україна

Молодий хавбек має досвід гри в Юнацькій лізі УЄФА та оцінюється у 700 тисяч євро.

Півзахисник Євген Пастух більше не є гравцем Руху. Про це львівський клуб офіційно повідомив на своєму сайті.

21-річний хавбек приєднався до жовто-чорних у липні 2021 року. У складі команди U-19 він двічі ставав чемпіоном України серед юніорів — у сезонах 2021/22 та 2022/23. Загалом у юнацькому складі Пастух провів 35 матчів і забив 3 голи.

Також футболіст має досвід виступів у Юнацькій лізі УЄФА, де зіграв 6 поєдинків і відзначився одним голом.

За головну команду Руху Пастух зіграв 58 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

Згідно з даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 700 тисяч євро.