Завершилася 1305 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна контактує з росією для підготовки нового обміну полоненими, у межах якого з неволі хочуть звільнити тисячу українців.

🔸 Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження стратегічних об’єктів на території Самарської та Саратовської областей росії, які залучені в забезпечення потреб російської армії.

🔸 Росія вдарила по Україні 40 ракетами й близько 580 дронами. На Дніпропетровщині та Хмельниччині є загиблі.

🔸Міністерство оборони Естонії показало карту, що ілюструє порушення повітряного простору країни трьома російськими винищувачами МіГ-31. 

Там розповіли, що російські винищувачі пролетіли над Фінською затокою, а потім увійшли в повітряний простір на глибину менш ніж 10 кілометрів.

Підбірка новин: hromadske, BBC

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Загалом від початку цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.
 
Російські загарбники завдали одного комбінованого ракетного удару, застосувавши 37 ракет, 34 авіаційних удари, скинувши при цьому 54 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 2536 дронів-камікадзе та здійснили 3387 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
 
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав чотири авіаційні удари, скинув п’ять керованих бомб, здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких – із реактивних систем залпового вогню.
 
Сьогодні противник сім разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Красного Першого та у бік Бочкового. Три ворожі атаки тривають до цього часу.
 
На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії в напрямку Мирного.
 
На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбили 13 штурмів противника у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, у бік населеного пункту Новоселівка; ще сім боєзіткнень досі тривають.
 
На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у бік Дронівки. Усі атаки противника відбито.
 
На Краматорському напрямку наші захисники відбили три ворожі штурми поблизу населеного пункту Часів Яр.
 
На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 22 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки; три атаки досі тривають.
 
На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 33 рази атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.
 
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 178 окупантів, 118 з яких – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну гармату, 12 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільної техніки; також пошкоджено два пункти управління безпілотними літальними апаратами та одну артилерійську систему противника.
 
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське. Ще два боєзіткнення тривають.
 
На Гуляйпільському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Ольгівське. Агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.
 
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у бік Новоандріївки.
 
На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке, здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.
 
Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі і техніці.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти російської агресії, очікуємо на затвердження. Швидко синхронізуємо пакет в Україні. Енергоресурси Росії обмежуються. І також інфраструктура тіньового флоту: буде новий тиск. Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій: Європа буде протидіяти. Дякую, що українські пропозиції до санкційного пакету Євросоюзу багато в чому враховані. Ми постійно ведем цю роботу з кожним нашим партнером, і, звісно, передусім з Європейським Союзом, і також з «Групою семи». Очікуємо сильних санкційних кроків також від Сполучених Штатів Америки – Європа свою частину роботи виконує. Підписав сьогодні й укази про застосування нових санкцій України. Три пакети санкцій було мною підписано. Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда – в успіху Молдови

 

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!