

Загалом від початку цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Російські загарбники завдали одного комбінованого ракетного удару, застосувавши 37 ракет, 34 авіаційних удари, скинувши при цьому 54 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 2536 дронів-камікадзе та здійснили 3387 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав чотири авіаційні удари, скинув п’ять керованих бомб, здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні противник сім разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Красного Першого та у бік Бочкового. Три ворожі атаки тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії в напрямку Мирного.

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбили 13 штурмів противника у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, у бік населеного пункту Новоселівка; ще сім боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у бік Дронівки. Усі атаки противника відбито.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три ворожі штурми поблизу населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 22 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки; три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 33 рази атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 178 окупантів, 118 з яких – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну гармату, 12 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільної техніки; також пошкоджено два пункти управління безпілотними літальними апаратами та одну артилерійську систему противника.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське. Ще два боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Ольгівське. Агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке, здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі і техніці.