росіяни вже встигли створити три клуби з окупованих територій України.

Українська асоціація футболу надіслала листа до УЄФА у зв'язку з черговими фактами незаконної інтеграції клубів із тимчасово окупованих територій України до російських чемпіонатів.

"Російський футбольний союз та державні органи рф продовжують незаконно інтегрувати українські клуби у свої внутрішні змагання, попри норми міжнародного права, основоположні принципи УЄФА та безпосередні рішення УЄФА щодо статусу українських клубів із тимчасово окупованих територій.

Починаючи з 2026 року клуб із тимчасово окупованого Донецька під назвою "Шахтар" зареєстрований для участі в другій лізі чемпіонату росії й має проводити свої домашні матчі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Фіктивний ФК Шахтар уже отримав ліцензію та схвалення національної футбольної ліги росії для участі в наступному сезоні. Команда використовує назву та айдентику справжнього українського ФК Шахтар без будь-яких законних підстав чи дозволів.

Крім того, за інформацією УАФ, незаконно створені клуби під назвами Зоря (Луганськ), що проводить свої матчі в Бєлгороді, та Фрегат із тимчасово окупованої території Херсонської області також можуть бути залучені до внутрішніх змагань росії.

Наголошуємо, що факт участі клубу, зареєстрованого на тимчасово окупованій території України, у змаганнях, організованих національною асоціацією іншої держави, без згоди УАФ є прямим порушенням територіальної юрисдикції УАФ.

Нагадуємо, що відповідно до статей 10, 11 та 84 Статуту ФІФА, саме УАФ є єдиною легітимною національною футбольною асоціацією, уповноваженою організовувати футбольну діяльність на всій території України, включно з тимчасово окупованими регіонами.

Такі дії росії є частиною скоординованої політичної спроби легітимізувати окупацію та стерти ідентичність українського футболу. Дозвіл на подібні випадки без належної реакції не лише становить загрозу для української футбольної екосистеми, але й підриває норми та принципи управління у футболі, які підтримує УЄФА.

Українська асоціація футболу звертається до УЄФА з проханням розслідувати статус і діяльність зазначених клубів, надати офіційне роз’яснення їхнього правового становища та поінформувати УАФ про результати розгляду.

Цілісність європейського футболу, повага до міжнародно визнаних кордонів і цінності миру, солідарності та взаємної поваги, які сповідує УЄФА, наразі поставлені під загрозу. Ми довіряємо вашій відданості принципам справедливості та просимо вжити необхідних заходів щодо зазначеного питання", — сказано у заяві УАФ.

