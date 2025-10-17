Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 16 жовтня 2025 року.

Завершилася 1331 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Президент США Дональд Трамп 16 жовтня провів телефонну розмову з главою рф володимиром путіним, за підсумками якої американський лідер анонсував їхню зустріч у Будапешті. "Президент путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, що в Угорщині, щоб обговорити можливість припинення цієї “безславної“ війни між росією та Україною", — написав Трамп у соцмережах. У кремлі пізніше заявили, що під час розмови путін також сказав Трампу, що передання Україні ракет Tomahawk не змінить ситуацію на полі бою, але завдасть шкоди відносинам рф та США.

- Уранці 16 жовтня російські війська вдарили двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося — є загиблі та поранені. Де саме стався удар, невідомо, однак в оперативному командуванні "Південь" зазначили, що цей навчальний підрозділ розташований у тиловій та "відносно спокійній" частині Україні.

- Тимчасовим виконувачем обов’язків міського голови Одеси став секретар міськради Ігор Коваль. Він замінив на посаді Геннадія Труханова.

- В усіх регіонах України з 16 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Українців попередили, що завтра, 17 жовтня, застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане в усій Україні у період з 7:00 до 22:00.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На даний час загалом відбулося 146 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 63 авіаційних ударів, застосувала 37 ракет та скинула 125 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 372 дрони-камікадзе та здійснили 3 301 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив дві атаки на позиції наших захисників. Крім того, завдав сім авіаударів, скинув 19 керованих бомб, здійснив 182 обстріли, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 14 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

Одинадцять разів агресор намагався просунутися на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової.

На Лиманському напрямку сьогодні українські захисники відбили десять російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Дерилове, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зарічне та в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман. Три бойові зіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка та Ямпіль. Один бій досі триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили 16 ворожих атак у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Лисівка, Удачне, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану. Дві атаки досі тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 153 особи — убитими та пораненими. Наші воїни знищили два танки, одну артилерійську систему, 21 безпілотний літальний апарат, два пункти управління БпЛА, чотири одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки. Також уразили три одиниці автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки, три артилерійські системи, три пункти управління БпЛА та 12 укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку наші оборонці вже відбили 20 ворожих атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград та Новогригорівка. Ще два бойові зіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Полтавка та Малинівка. Чотири бойові зіткнення досі тривають. Авіаудару зазнав населений пункт Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Степового.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили три атаки окупантів. Під авіаударом опинилося Козацьке.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні зустрічі з представниками оборонних компаній, і це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО. Також сьогодні зустріч із представниками американських енергетичних компаній. Зараз, коли росія ставить на терор проти нашої енергетики і завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України.

На завтра запланована зустріч із Президентом Трампом, і ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "томагавки".

Мир і надійне гарантування безпеки не повинні мати альтернатив, і важливо якнайшвидше захистити життя від російських ударів та штурмів. Дякую всім, хто допомагає!".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!