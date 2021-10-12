ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию результаты матчей отбора на чемпионат мира.
Россия - Словения, getty images
12 октября 2021, 00:10
Завершились семь поединков отборочного цикла к чемпионату мира, в которых Чехия обыграла Беларусь с комфортным счетом, Турция дожала Латвию, Исландия разгромила Лихтенштейн, Румыния минимально одолела Армению, Норвегия справилась с Черногорией, Уэльс минимально обыграл Эстонию, а Россия удержала победу над Словенией.
Беларусь - Чехия 0:2
Голы: Шик, 22, Гложек, 65
Исландия - Лихтенштейн 4:0
Голы: Тоурдарсон, 19, Гудмундссон, 35, 79, Гудьонсен, 89
Латвия — Турция 1:2
Голы: Демирал, 70 (автогол) — Дурсун, 75, Йилмаз, 90 (с пенальти)
Норвегия — Черногория 2:0
Голы: Эльюнусси, 29, 90
Румыния — Армения 1:0
Гол: Митрицэ, 26
Словения — Россия 1:2
Голы: Иличич, 40 — Дивеев, 28, Джикия, 32
Эстония - Уэльс 0:1
Гол: Мур, 12