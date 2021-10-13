ЧМ-2022. Отбор

У команд будет не так много времени на подготовку.

Командам-участницам Чемпионата мира в Катаре отведут лишь одну неделю на подготовку.

Согласно внутренним решениям УЕФА, футбольные клубы обяжут отпустить своих игроков в национальные сборные не позже 14 ноября — именно в этот день заканчиваются последние матчи внутренних чемпионатов многих стран, в то время как турнир начинается 21 ноября — то есть, ровно через неделю, сообщает L`Euipe.

Пока неизвестно, что на этот счет думают национальные ассоциации, однако не исключено, что данное положение дел вызовет протесты, в связи с объективной невозможностью подготовить команду к такому крупному турниру, как Чемпионат мира.

Напомним, Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря. Это будет первый "зимний" "мундиаль", что продиктовано особенностями климата в Катаре.