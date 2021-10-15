ЧМ-2022. Отбор

Сборная Украины еще имеет шансы попасть в плей-офф отбора предстоящего чемпионата мира 2022 года.

Жеребьевка стыковых матчей отборочного цикла ЧМ-2022, который пройдет в Катаре, состоится 26 ноября в швейцарском Цюрихе. Об этом сообщает пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский в своем твиттере.

За три оставшиеся путевки после завершения группового этапа отбора будут бороться 12 команд. Плей-офф разделен на три части, в каждой из которых будет по четыре команды, которые сыграют в полуфинале, а затем в финале. Команды с лучшими показателями, занявшие вторые места в своих группах, проведут полуфинальные игры на своих стадионах, а хозяин финала станет известен после жеребьевки.

Напомним, после семи игр сборная Украины занимает второе место в своей группе, набрав девять очков. Позади "сине-желтых" идут Босния и Герцеговина и Финляндия, которые еще могут выбить украинцев со второй строчки. Последний матч Украина проведет 16 ноября в гостях против Боснии и Герцеговины.

Отметим, чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.