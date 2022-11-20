ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Організація перепитала очільника ФІФА щожо мотивів його організації.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно напередодні під час урочистої церемонії відкриття чемпіонату світу-2022 в Катарі зробив кілька несподіваних публічних заяв, зокрема відмежувавшись від відповідальності власної організації стосовно порушення прав людини в країні-господарці мундіалю.

Далеко не кожному висловлювання очільника світового футболу припали для душі. Зокрема, Amnesty International — відома неурядова організація, заснована 1961 року в Британії, яка має на меті досліджування та запобігання грубим порушенням прав людини, уже встигла різко висловитись із приводу виступу Інфантіно.

"Відкидаючи законну критику порушень прав людини, Джанні Інфантіно відкидає величезну ціну, яку заплатили трудові мігранти, щоб зробити його флагманський турнір можливим, а також відповідальність ФІФА за це.

До вимог рівності, гідності та компенсації не можна ставитися як до якоїсь культурної війни, бо це — універсальні права людини, які ФІФА зобов’язалася поважати у своєму статуті.

Якщо ФІФА хоче врятувати обличчя цього турніру, вона повинна взяти на себе зобов’язання інвестувати значну частину з 6 мільярдів доларів, які вона заробить на ньому, і забезпечити, щоб цей фонд використовувався для прямої компенсації працівникам та їхнім сім’ям", — заявив директор з економічної справедливості організації Стів Кокберн.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 в Катарі урочисто розпочнеться з протистояння між господарями турніру та Еквадором 20 листопада, о 18:00.