ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Статистичний портал відзначив найкращих за підсумками чвертьфіналів чемпіонату світу у Катарі.

Незабаром на нас очікують півфінальні поєдинки чемпіонату світу 2022 року, в яких між собою зіграють Аргентина – Хорватія та Франція – Марокко.

Статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну з найкращих футболістів, які виявили себе на минулій стадії плей-офф катарського мундіалю.

Команда з найкращих гравців 1/4 фіналу ЧС-2022 виглядає наступним чином:

Воротар: Домінік Лівакович (Хорватія)

Захисники: Едер Мілітао (Бразилія), Крістіан Ромеро (Аргентина), Джавад Ель-Ямік (Марокко), Ях’я Аттіят Аллах (Марокко)

Півзахисники: Бруну Фернандеш (Португалія), Антуан Грізманн (Франція), Неймар (Бразилія), Маркус Акунья (Аргентина);

Нападники: Ліонель Мессі (Аргентина), Ваут Вегхорст (Нідерланди).

Розклад матчів 1/2 фіналу ЧС-2020: