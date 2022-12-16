ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорватський форвард висловився про майбутній матч за третє місце чемпіонату світу-2022.

У рамках матчу за третє місце чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Хорватії та Марокко, яке пройде на Халіфа Інтернешнел Стедіум.

Нападник хорватської команди Андрій Крамарич поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Чи буде суботній матч товариським? Навпаки, марокканці кинуться вперед, ніби від цього залежить їхнє життя. Ми теж. Мене не дивує, що вони дійшли так далеко. Це хороша команда, міцна, добре організована, у них є талановиті гравці. Вони життя віддадуть за цю медаль, вони в такому ж становищі як ми в 1998 році. Це буде матч боротьби та терпіння. Вони показали, що можуть впоратися з такими великими командами як Франція. Можливо, все вирішить індивідуальна якість.

Ми повинні розуміти, що це історичний матч. Питання в тому, коли він повториться. Ми маємо скористатися цією можливістю. Це буде матч їхнього життя, вони накинуться на нас як вперше. Якщо вони здобудуть медаль, то стануть героями у своїй країні. Ми будемо грати так само, у нас є багато молодих гравців, які хочуть сказати своїм дітям, що вони виграли медаль", — цитує слова Крамарича Jutarnji List.

Матч Хорватія — Марокко відбудеться 17 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.