ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Легендарний англієць підтримав ідею проведення чемпіонату світу в зимовий період.

Колишній півзахисник збірної Англії Девід Бекхем висловив свою думку щодо чемпіонату світу в Катарі, а також підкреслив, що проведення світової першості посеред сезону — гарна ідея.

"Бачити, як уболівальники збираються разом, бачити цей рівень футболу — це було приголомшливо. Для мене було привілеєм перебувати тут, відчувати хвилювання та веселість уболівальників.

Рівень футболу був неймовірним. Я завжди був прихильником участі у чемпіонаті світу в середині сезону, бо знав, що гравці будуть свіжими, а рівень фізичної підготовки та енергії буде вищим", — слова Бекхема наводить офіційний сайт ЧС-2022.

Раніше дану ідею підтримав екстренер Арсеналу Арсен Венгер.