Легендарний англієць підтримав ідею проведення чемпіонату світу в зимовий період.
Девід Бекхем
18 грудня 2022, 18:54
Колишній півзахисник збірної Англії Девід Бекхем висловив свою думку щодо чемпіонату світу в Катарі, а також підкреслив, що проведення світової першості посеред сезону — гарна ідея.
"Бачити, як уболівальники збираються разом, бачити цей рівень футболу — це було приголомшливо. Для мене було привілеєм перебувати тут, відчувати хвилювання та веселість уболівальників.
Рівень футболу був неймовірним. Я завжди був прихильником участі у чемпіонаті світу в середині сезону, бо знав, що гравці будуть свіжими, а рівень фізичної підготовки та енергії буде вищим", — слова Бекхема наводить офіційний сайт ЧС-2022.
Раніше дану ідею підтримав екстренер Арсеналу Арсен Венгер.