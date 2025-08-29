"Оран'є" битимуться за путівка на Мундіаль.
Збірна Нідерландів, getty images
29 серпня 2025, 21:50
Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман оголосив склад команди на вересневі матчі відбору до чемпіонату світу-2026 проти Польщі (4 вересня) та Литви (9 вересня). Про це повідомляє De Telegraaf.
Загалом було викликано 25 футболістів.
Воротарі: Марк Флеккен (Баєр), Робін Роуфс (Сандерленд), Барт Вербрюгген (Брайтон).
Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль), Дензел Думфріс (Інтер), Ян Пауль ван Гекке (Брайтон), Маттійс де Лігт (Манчестер Юнайтед), Юрріен Тімбер (Арсенал), Мікі ван де Вен (Тоттенгем), Стефан де Врей (Інтер).
Півзахисники: Раян Гравенберх (Ліверпуль), Френкі де Йонг (Барселона), Теун Купмайнерс (Ювентус), Тіджані Рейндерс (Манчестер Сіті), Джерді Схоутен (ПСВ), Сем Стайн (Феєнорд), Квінтен Тімбер (Феєнорд).
Нападники: Мемфіс Депай (Корінтіанс), Коді Гакпо (Ліверпуль), Джастін Клюйверт (Борнмут), Ноа Ланг (Наполі), Доніел Мален (Астон Вілла), Хаві Сімонс (РБ Лейпциг), Воут Вегорст (Аякс).
Раніше Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Францією та Азербайджаном.