Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Бундестім" вривається в гонку за путівку на Мундіаль.

Збірна Німеччини оголосила склад команди на вересневі матчі відбору до чемпіонату світу-2026 проти національних команд Словаччини (4 вересня) та Північної Ірландії (7 вересня). Про це повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

До загальної заявки команди Юліана Нагельсманна потрапило 23 футболіста.

Воротарі: Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Фінн Дамен (Аугсбург), Александер Нюбель (Штутгарт);

Захисники: Вальдемар Антон (Боруссія Дортмунд), Ннамді Коллінз, Робін Кох (обидва – Айнтрахт Ф), Максиміліан Міттельштедт (Штутгарт), Давид Раум (РБ Лейпциг), Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид), Джонатан Та (Баварія);

Півзахисники: Карім Адеємі, Паскаль Гросс (обидва – Боруссія Дортмунд), Надім Амірі, Пауль Небель (обидва – Майнц), Серж Гнабрі, Леон Горецка, Йозуа Кімміх (всі – Баварія), Джеймі Левелінг, Анжело Штіллер (обидва – Штутгарт), Флоріан Вірц (Ліверпуль), Роберт Андріх (Баєр).

Нападники: Ніклас Фюллькруг (Вест Гем), Нік Вольтемаде (Ньюкасл).

Раніше Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Францією та Азербайджаном.