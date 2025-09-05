Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації чемпіонату світу-2026, що відбувся 4 вересня 2025 року.

У словацькій Братиславі свій шлях у відборі ЧС-2026 розпочали збірні Словаччини й Німеччини.

Ближче до завершення першого тайму протистояння господарі поля відкрили рахунок зусиллями Давіда Ганцко. Давід Стрелец подвоїв їхню перевагу по перерві. Гостям відповісти бодай одним результативним ударом так і не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував поразку фаворита групи А.

У неділю, 7 вересня, Словаччина гостюватиме в Люксембургу, тоді як Німеччина прийматиме Північну Ірландію.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Словаччина — Німеччина в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026: