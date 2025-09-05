Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Національні команди продовжують виборювати путівки на майбутній мундіаль.

Після завершення чергового туру південноамериканської кваліфікації чемпіонату світу-2026 визначилися ще три збірні, які точно братимуть участь у майбутньому мундіалі.

Уругвайська, колумбійська й парагвайська національні команди гарантували собі вихід на турнір. Вони стали 14-16-ми збірними, яким це вдалося.

Таким чином Уругвай, Колумбія й Парагвай приєдналися до Канади, Мексики, США (всі — господарі ЧС-2026), Японії, Нової Зеландії, Ірану, Аргентини, Узбекистану (дебют), Південної Кореї, Йорданії (дебют), Австралії, Бразилії та Еквадору.

Нагадаємо, загалом у майбутньому мундіалі братимуть участь 48 збірних. На груповому етапі чемпіонату світу-2026 національні команди розподілять на 12 квартетів.

Турнір має розпочатися 11 червня 2026 року. Жеребкування групового етапу відбудеться в грудні 2025-го у Вашингтоні.