Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Впевнена перемога "селесао".

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловився після перемоги над національною командою Чилі (3:0) в рамках відбору до чемпіонату світу-2026. Цитує італійського алленаторе Globo.

"На Маракані чудова атмосфера, тут пристрасно підтримують команду. Ми зіграли в інтенсивний футбол, з хорошим темпом, надійною обороною та пресингом. Думаю, вболівальники, як і ми, дуже задоволені грою.

Ми провели серйозний матч, добре захищалися і були дуже компактними, особливо в першому таймі. Після того, як вдалося відкрити рахунок, гра стала більш природною для нас. Гра розкрилася, тому що в другому таймі Чилі стала діяти активніше.

Я бачу дуже позитивну атмосферу в команді, в нас є мотивація. Гравці працюють дуже добре, це вкрай важливо. Зараз я відчуваю себе дуже комфортно. Впевнений, що ми зможемо показати дуже хороші речі.

У команді з хорошою обороною захищаються всі. У сучасному футболі це стосується і гравців атаки. Потрібно змушувати гравців передньої лінії працювати, щоб команда захищалася надійно. Якщо вони не будуть працювати, команді буде важко", – сказав Анчелотті.

