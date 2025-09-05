Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Занепад "бундестім".

В рамках відбору до чемпіонату світу-2026 збірна Німеччини на виїзді поступилася національній команді Словаччини (0:2).

Таким чином, "бундестім" вперше в своїй історії програла стартовий матч у відборі до чемпіонату світу. Таку інформацію надає OptaFranz.

Наступний матч команда Юліана Нагельсманна проведе 7-го вересня вдома проти Північної Ірландії. Зазначимо, що в групі з німцями також виступає збірна Люксембургу.

