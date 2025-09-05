Занепад "бундестім".
Бундестім, getty images
05 вересня 2025, 17:37
В рамках відбору до чемпіонату світу-2026 збірна Німеччини на виїзді поступилася національній команді Словаччини (0:2).
Таким чином, "бундестім" вперше в своїй історії програла стартовий матч у відборі до чемпіонату світу. Таку інформацію надає OptaFranz.
Наступний матч команда Юліана Нагельсманна проведе 7-го вересня вдома проти Північної Ірландії. Зазначимо, що в групі з німцями також виступає збірна Люксембургу.
