Півзахисник збірної Німеччини визнав слабку гру команди та закликав колектив до взаємопідтримки перед наступними матчами відбору ЧС-2026.

Півзахисник збірної Німеччини Йозуа Кімміх прокоментував поразку своєї команди від Словаччини в матчі відбору на чемпіонат світу-2026 з рахунком 0:2.

— Сьогодні ні в одному відрізку гри ми не показали ані сміливості, ані ставлення. З перших хвилин у суперника був кутовий і момент.

Кімміх підкреслив, що причина невдачі не у схемі чи кількості захисників, а у внутрішньому настрої команди:

— Справа не в системі, тактиці, трьох чи чотирьох захисниках. Справа в ставленні. У наступному матчі ми повинні бути кращими. Ми повинні підтримувати один одного і полегшувати гру один одному.

Півзахисник зазначив, що команда розуміє свої помилки та готова працювати над ними:

— Ми знаємо, що сьогодні провели дуже поганий матч, кожен індивідуально — але вказувати пальцем один на одного не допоможе. Ми розуміємо, що сьогодні не виклалися на повну.

Кімміх також наголосив на важливості серйозного підходу до відбору на чемпіонат світу:

— Ми говорили до матчу про перемогу на чемпіонаті світу, але спершу потрібно кваліфікуватися. Якщо будемо грати так само, як сьогодні, це буде непросто, — сказав Кімміх.

Звіти про матчі відбору ЧС-2026 читайте на Football.ua.