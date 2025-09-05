Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляє стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу у рамках групи D, у якому зіграють Україна та Франція.

Збірні України та Франції у Вроцлаві зіграють у першому турі чемпіонату світу-2026 у рамках групи D.

Сергій Ребров вирішив використати з перших хвилин Зінченка ліворуч у захисті, тоді як Ярмолюк гратиме в центрі поля, а Зубков та Гуцуляк розташуються на флангах.

Дідьє Дешам, у свою чергу, залучив до стартового складу Упамекано на Конате в центрі оборони, тоді як Коне розташується в опорній зоні, а Баркола та Дуе гратимуть на флангах атаки.

Збірна знову на полі! Обирай Лева Матчу разом із брендом "Львівське" – голосуй за найкращого гравця під час гри на сайті levmatchu.uaf.ua.

Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Ярмолюк, Калюжний, Судаков — Зубков, Довбик, Гуцуляк.

Запасні: Бущан, Різник, Михавко, Сваток, Бондар, Ванат, Шапаренко, Очеретько, Михайліченко, Волошин, Бондаренко, Назаренко.



Франція: Меньян — Кунде, Конате, Упамекано, Дінь — Коне, Чуамені — Баркола, Олісе, Дуе — Мбаппе.

Запасні: Самба, Шевальє, Павар, Тюрам, Дембеле, Тюрам, Рабьо, Гюсто, Акліуш, Екітіке, Л. Ернандес, Т. Ернандес.



Гра Україна — Франція почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.