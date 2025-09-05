Перервалася вражаюча серія "манншафт".
Німеччина, getty images
05 вересня 2025, 21:53
В рамках відбору до чемпіонату світу-2026 збірна Німеччини на виїзді поступилася національній команді Словаччини (0:2).
Таким чином, Німеччина перервала безпрограшну серію у виїзних відбіркових матчах до чемпіонату світу, яка налічувала 51 матч (41 перемога і 10 нічиїх).
Ця поразка загалом стала для "бундестім" першою в історії команди у виїзних матчах відбіркового етапу чемпіонату світу.
Раніше повідомлялося, що Німеччина вперше в історії програла стартовий матч відбору до чемпіонату світу.