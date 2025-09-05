Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Перервалася вражаюча серія "манншафт".

В рамках відбору до чемпіонату світу-2026 збірна Німеччини на виїзді поступилася національній команді Словаччини (0:2).

Таким чином, Німеччина перервала безпрограшну серію у виїзних відбіркових матчах до чемпіонату світу, яка налічувала 51 матч (41 перемога і 10 нічиїх).

Ця поразка загалом стала для "бундестім" першою в історії команди у виїзних матчах відбіркового етапу чемпіонату світу.

Раніше повідомлялося, що Німеччина вперше в історії програла стартовий матч відбору до чемпіонату світу.