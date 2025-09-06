Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Фарерські острови на підйомі.

Головний тренер збірної Хорватії висловився після мінімальної перемоги над Фарерськими островами (1:0) у матчі відбору до чемпіонату світу-2026. Його слова наводить Jutarnji list.

"Запам'ятовується результат і нічого більше. Ми очікували, що матч буде важким, але не настільки... Ми ніби грали проти суперника з топ-5 світу. Ми зробили багато помилок, але гра забувається, головне – взяли три очки.

Ми погано діяли в перехідних фазах, вони доставили нам масу клопоту, а ми не реалізували моменти, щоб збільшити перевагу. Є багато причин поганої гри, починаючи від штучного газону, погоди і закінчуючи всім, що відбувалося на полі. У нас було багато змін у складі, багато гравців були відсутні. Сподіваюся, таке більше не трапиться.

Я стурбований тим, що вперше за довгий час ми були гірші за суперника. Ми зіграли не на належному рівні, суперник перевершив нас у бажанні та біговій роботі. Ми хотіли дати відпочити деяким гравцям і поберегти їх, тим більше на такому полі", – сказав Далич.

