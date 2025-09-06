Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

По перерві італійці заграли по-іншому.

Центральний захисник збірної Італії Алесcандро Бастоні висловився після перемоги над Естонією (5:0) у відборі до чемпіонату світу-2026. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Ці п'ять голів – результат нашої жаги до перемоги та рішучості, не кажучи вже про технічну майстерність.

Справа в тому, що у нас завжди були сильні сторони, але нам потрібно проявити їх і взяти на себе відповідальність на полі. Це було хороше випробування, навіть незважаючи на рівень суперника: ми були зосереджені, обережні в превентивній опіці, рішучі в атаці. Ми добре впоралися.

Я ніколи не грав у команді з Гаттузо, але можу уявити, як це було! Він надав нам стільки рішучості та наполегливості. Було й кілька ляпасів. Можливо, нам це було потрібно, щоб як слід прокинутися. Думаю, ми потребували цього останнім часом", – сказав Бастоні.

Раніше Ріно Гаттузо прокоментував перемогу над Естонією.