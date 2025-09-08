Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Такі прильоті відбуваються кожного дня в Україні.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився про чергову повітряну атаку на Україну з боку країни терориста.

"На жаль, ми всі знаходимося у такій ситуації. Зараз, коли я кажу гравцям, що для нас дуже важливо сконцентруватися на грі, у всіх є рідні в Україні, всі повертаються в Україну, всі слідкують за подіями і це дуже важко на ментальному рівні.

На жаль, це трапилося з Георгієм. Раніше це траплялося з іншими гравцями, коли чиїсь рідні потрапляли до таких ситуацій. Але я вважаю, що це додасть більше мотивації гравцям. Ми розуміємо, за яку країну граємо, яких бійців представляємо тут на європейській арені. Я впевнений, що все це додасть мотивації нашим гравцям. Завтра вони будуть більш вмотивовані", – сказав Ребров.