Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу у рамках групи D, у якому зіграють Азербайджан та Україна.
Азербайджан та Україна зіграють у другому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 у Баку.
Айхан Аббасов, після розгрому від Ісландії (0:5), використав із перших хвилин Магомедалієва в рамці воріт, тоді як Алієв та Кривоцюк гратимуть у захисті, Хайбулаєв та Ахмедзаде розташуються в півзахисті, а Дадашов виступатиме в атаці.
Сергій Ребров, на тлі поразки від Франції (0:2), залучив до стартового складу Очеретька та Бондаренка до центру поля, тоді як Ванат очолить атаку.
Азербайджан: Магомедалієв — Алієв, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулієв — Хайбулаєв, Махмудов, Ахмедзаде — Емрелі, Дадашов.
Запасні: Байрамов, Джафаров, Дашдаміров, Абдуллазаде, Нурієв, Кекчю, А. Гусейнов, Нурієв, Байрамов, Д. Гусейнов, Ібрагімлі, Гурбанли.
Запасні: Бущан, Різник, Михавко, Сваток, Бондар, Шапаренко, Довбик, Михайліченко, Волошин, Ярмолюк, Назаренко.
Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Очеретько, Калюжний, Бондаренко — Зубков, Ванат, Судаков.
Гра Азербайджан — Україна почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.