Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу у рамках групи D, у якому зіграють Азербайджан та Україна.

Азербайджан та Україна зіграють у другому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 у Баку.

Айхан Аббасов, після розгрому від Ісландії (0:5), використав із перших хвилин Магомедалієва в рамці воріт, тоді як Алієв та Кривоцюк гратимуть у захисті, Хайбулаєв та Ахмедзаде розташуються в півзахисті, а Дадашов виступатиме в атаці.

Сергій Ребров, на тлі поразки від Франції (0:2), залучив до стартового складу Очеретька та Бондаренка до центру поля, тоді як Ванат очолить атаку.

Азербайджан: Магомедалієв — Алієв, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулієв — Хайбулаєв, Махмудов, Ахмедзаде — Емрелі, Дадашов.

Запасні: Байрамов, Джафаров, Дашдаміров, Абдуллазаде, Нурієв, Кекчю, А. Гусейнов, Нурієв, Байрамов, Д. Гусейнов, Ібрагімлі, Гурбанли.



Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Очеретько, Калюжний, Бондаренко — Зубков, Ванат, Судаков.