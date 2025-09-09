Азербайджан та Україна зіграють у другому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 у Баку.

Айхан Аббасов, після розгрому від Ісландії (0:5), використав із перших хвилин Магомедалієва в рамці воріт, тоді як Алієв та Кривоцюк гратимуть у захисті, Хайбулаєв та Ахмедзаде розташуються в півзахисті, а Дадашов виступатиме в атаці.

Сергій Ребров, на тлі поразки від Франції (0:2), залучив до стартового складу Очеретька та Бондаренка до центру поля, тоді як Ванат очолить атаку.

Азербайджан: Магомедалієв — Алієв, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулієв — Хайбулаєв, Махмудов, Ахмедзаде — Емрелі, Дадашов.

Запасні: Байрамов, Джафаров, Дашдаміров, Абдуллазаде, Нурієв, Кекчю, А. Гусейнов, Нурієв, Байрамов, Д. Гусейнов, Ібрагімлі, Гурбанли.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Очеретько, Калюжний, Бондаренко — Зубков, Ванат, Судаков.

Запасні: Бущан, Різник, Михавко, Сваток, Бондар, Шапаренко, Довбик, Михайліченко, Волошин, Ярмолюк, Назаренко.

Гра Азербайджан — Україна почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.