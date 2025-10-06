Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Втрата для Роберто Мартінеса.

Лівий захисник римського Лаціо Нуну Тавареш отримав виклик до лав національної команди Португалії. Про це повідомляє офіційний сайт Португальської федерації футболу.

Зазначається, що 25-річниий гравець замінить у заявці команди Роберто Мартінеса півзахисника французького ПСЖ Жуана Невеша, який напередодні отримав пошкодження.

Лікарі збірної Португалії та ПСЖ прийняли спільне рішення відкликати 21-річного футболіста для проходження поглибленого лікування в Парижі.

Цього сезону Нуну Тавареш відіграв за Лаціо шість матчів.

Раніше повідомлялося, що Гаттузо втратив двох гравців перед матчами збірної Італії.