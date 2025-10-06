Втрата для Роберто Мартінеса.
Нуну Тавареш, getty images
06 жовтня 2025, 21:20
Лівий захисник римського Лаціо Нуну Тавареш отримав виклик до лав національної команди Португалії. Про це повідомляє офіційний сайт Португальської федерації футболу.
Зазначається, що 25-річниий гравець замінить у заявці команди Роберто Мартінеса півзахисника французького ПСЖ Жуана Невеша, який напередодні отримав пошкодження.
Лікарі збірної Португалії та ПСЖ прийняли спільне рішення відкликати 21-річного футболіста для проходження поглибленого лікування в Парижі.
Цього сезону Нуну Тавареш відіграв за Лаціо шість матчів.
