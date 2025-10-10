Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 9 жовтня 2025 року.

Збірна Нідерландів у матчі відбірного циклу ЧС-2026 у гостях впевнено обіграла Мальту (4:0).

Рахунок у матчі було відкрито на 12 хвилині, коли Коді Гакпо реалізував пенальті. На старті другого тайму Гакпо оформив дубль, реалізувавши другий одинадцятиметровий удар.

На 57 хвилині Тіджані Рейндерс забив третій м'яч у ворота мальтійців, а в компенсований час Мемфіс Депай встановив остаточний рахунок на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мальта — Нідерланди у рамках відбору ЧС-2026:

Мальта — Нідерланди 0:4

Голи: Гакпо, 12 (пен), 48 (пен), Рейндерс, 57, Депай, 90+3.

Мальта: Бонелло — Камензулі, Пепе, Шоу, Корбалан — Сатаріано (Яннік, 73), Галлом'є — Шуареф (Джонс, 84), Теума (РІд, 84), Мбонг (Оверенд, 73) — Кардона (Тума, 87).

Нідерланди: Вербрюгген — ван де Вен (Гартман, 84), Ван Дейк, Тімбер, Думфріс — де Йонг (Клюйверт, 67), Рейндерс, Грваенберх — Гакпо (Сімонс, 84), Фрімпонг (Мален, 67), Веггорст (Депай, 67).

Попередження: Камензулі, Пепе, Кардона, Теума, Оверенд — Ван Дейк, Депай.