Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 9 жовтня 2025 року.
Мальта - Нідерланди, Getty Images
10 жовтня 2025, 07:23
Збірна Нідерландів у матчі відбірного циклу ЧС-2026 у гостях впевнено обіграла Мальту (4:0).
Рахунок у матчі було відкрито на 12 хвилині, коли Коді Гакпо реалізував пенальті. На старті другого тайму Гакпо оформив дубль, реалізувавши другий одинадцятиметровий удар.
На 57 хвилині Тіджані Рейндерс забив третій м'яч у ворота мальтійців, а в компенсований час Мемфіс Депай встановив остаточний рахунок на табло.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мальта — Нідерланди у рамках відбору ЧС-2026:
Мальта — Нідерланди 0:4
Голи: Гакпо, 12 (пен), 48 (пен), Рейндерс, 57, Депай, 90+3.
Мальта: Бонелло — Камензулі, Пепе, Шоу, Корбалан — Сатаріано (Яннік, 73), Галлом'є — Шуареф (Джонс, 84), Теума (РІд, 84), Мбонг (Оверенд, 73) — Кардона (Тума, 87).
Нідерланди: Вербрюгген — ван де Вен (Гартман, 84), Ван Дейк, Тімбер, Думфріс — де Йонг (Клюйверт, 67), Рейндерс, Грваенберх — Гакпо (Сімонс, 84), Фрімпонг (Мален, 67), Веггорст (Депай, 67).
Попередження: Камензулі, Пепе, Кардона, Теума, Оверенд — Ван Дейк, Депай.