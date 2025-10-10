Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Владислав — про виклик до лав збірної України.

Новачок збірної України Владислав Велетень напередодні матчу відбору ЧС-2026 з Ісландією розповів про свій перший виклик до національної команди, емоції та мету у складі синьо-жовтих.

"Щоб описати свій стан зараз, досить одного слова — щасливий. Буду ще більш щасливим, якщо ми переможемо в цих двох матчах. Приємно тренуватися з найкращими гравцями України. Сьогодні заняття було легким, думаю, наступне буде складнішим та цікавішим.

Про свій виклик у збірну я дізнався від представників Полісся, коли мене замінили в матчі. Десь на 70-й хвилині, просто під час зустрічі. Пішов у підтрибунку, бо було досить холодно, і там дізнався. Напевно, рідкісний випадок. Відреагував, звичайно, позитивно. Першій повідомив про це своїй дівчині, але поки дістався додому з Житомира до Києва, уже почали мені телефонувати й писати. Телефон був червоним. Я був радий, але не нервував, адже розумів, що треба так же працювати й грати у футбол.

Щодо моєї особистої мети на цьому зборі — хочу щось позитивне дати команді, якщо вийду на поле. Серед збірників раніше знав хлопців із молодіжки — Ваната, Волошина, Бражка, Забарного. Ну і, звичайно, партнерів із Полісся — Гуцуляка, Назаренка, Михайличенка. Особливої адаптації в таборі збірної у мене не було. Половину команди знаю, адже колись грали разом.

Ісландію ми сьогодні переглядали — силова команда, але вміє грати у футбол. Є гарні виконавці в лінії атаки. Має бути цікава гра. Розмовляли також про Азербайджан. З ними треба більше загострювати, йти в атаку, бити по воротах. В минулому матчі контролю було багато, а IG був маленьким", — сказав Владислав Велетень.

Збірна знову на полі! Обирай Лева Матчу разом із брендом "Львівське" – голосуй за найкращого гравця під час гри на сайті levmatchu.uaf.ua.

Раніше Сергій Ребров прокоментував майбутній матч проти Ісландії.