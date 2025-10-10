Команда Сергія Реброва вийде на поле у традиційних кольорах, тоді як ісландці обрали червоне екіпірування.
Іван Калюжний, Фото: Дан Балашов, УАФ
10 жовтня 2025, 17:19
У матчі третього туру відбіркового циклу чемпіонату світу 2026 року збірна України проведе гру проти Ісландії у своєму класичному жовтому комплекті форми. Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.
Ісландія, своєю чергою, обрала червоний комплект, який також входить до її офіційної палітри.
Поєдинок стане важливим етапом у боротьбі за вихід на ЧС-2026, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді.
