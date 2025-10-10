Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Сергія Реброва вийде на поле у традиційних кольорах, тоді як ісландці обрали червоне екіпірування.

У матчі третього туру відбіркового циклу чемпіонату світу 2026 року збірна України проведе гру проти Ісландії у своєму класичному жовтому комплекті форми. Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Ісландія, своєю чергою, обрала червоний комплект, який також входить до її офіційної палітри.

Поєдинок стане важливим етапом у боротьбі за вихід на ЧС-2026, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді.

