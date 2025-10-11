Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник України прокоментував перемогу над Ісландією.

Національна збірна України напередодні обіграла Ісландію в гостьовому поєдинку третього туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Ісландія — Україна 3:5 Відео голів та огляд матчу відбору до ЧС-2026

Після завершення гри півзахисник "синьо-жовтих" Олег Очеретько прокоментував виступ власної команди.

"Відчуття перемоги. Знаєте, такої насолоди, що ми сьогодні як команда дуже добре відіграли в обороні. Пропустили, теж голи, але виправдали це, забивши ще голи.

Я думаю, що пару моментів захисту треба буде потім на теорії дивитись, як треба було краще зіграти, щоб ці моменти більше не повторювались.

Ісландці дуже агресивні, завжди йдуть жорстко у відбір та гарний пресінг у них. Якщо втрата м'яча, то вони одразу два-три чоловіка одразу біжать і повертають собі м'яч.

Настрій зараз гарний, усі втомились після цієї гри, так що хтось посміхається, хтось сидить просто, бо немає сил, Бо всі віддали свої сили на футбольному полі.

Завдяки вболівальникам і перемогли. Тому, що вони нас приїхали, підтримали. і підтримують далі. Я сподіваюсь, що на Азербайджан нас теж прийдуть та підтримають, бо вони нам допомагають і дають крила", — заявив український виконавець.

У наступному турі збірна України прийматиме Азербайджан.