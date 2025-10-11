Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головним арбітром виступить Себастьян Гісхамер.

Матч четвертого туру відбіркового циклу ЧС-2026 між збірними України та Азербайджану обслуговуватимуть арбітри з Австрії. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Себастьяна Гісхамера, якому допомагатимуть Рональд РІдель та Сантіно Шрейнер. Роль резервного арбітра отримав Вальтер Альтманн.

За систему ВАР відповідатимуть Мануель Шуттенгрубер та Крістіан-Петру Чокірка.

До цього 36-річний австрієць працював на матчах Кривбас – Вікторія Пльзень (1:2) у кваліфікації Ліги Європи-2024/25, а також Динамо Київ – Аріс (2:1) у відборі Ліги конференцій-2023/24. Крім цього, він обслуговував поєдинок відбору Євро U-17 між збірними України та Іспанії (0:1) у 2019 році.

Нагадаємо, матч Україна – Азербайджан відбудеться у понеділок, 13 жовтня, о 21:45 за Києвом.