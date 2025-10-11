Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник португальської збірної поділився своїми думками перед грою з Ірландією.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував майбутній матч відбору ЧС-2026 проти Ірландії.

"Головне – виступити максимально добре та намагатися рухатися вперед крок за кроком. Тут немає права на помилку. Підготовка була якісною, вся увага зосереджена на Ірландії. Ми не можемо їх недооцінювати. Вони провели складну гру проти Вірменії. Ми очікуємо на реакцію від Ірландії, і саме на цьому ми і концентруємося.

Ця команда зовсім не схожа на ту, яку ми бачили у вересні. Проти Вірменії вона була зовсім не такою, якою ми її знаємо. Команді, яка любить грати без м'яча, мало що потрібно, щоби створити небезпеку. Нам потрібно зберігати концентрацію та використати силу вболівальників, щоб продемонструвати свій найкращий рівень.

Мрією Діогу було виграти чемпіонат світу, і наш обов'язок втілити цю мрію в життя. Він стане нашою опорою і спрямовуватиме нас протягом усієї історії збірної — він назавжди залишиться частиною нашої родини", — наводить слова Мартінеса прес-служба Федерації футболу Португалії.

Нагадаємо, матч Португалія – Ірландія відбудеться сьогодні, 11 жовтня, о 21:45 за Києвом.