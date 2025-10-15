Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Португалії прокоментував нічию проти Угорщини.

Національна збірна Португалії напередодні зіграла внічию проти Угорщини у домашньому матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Португалія — Угорщина 2:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри півзахисник "європейських селесао" Жуан Палінья прокоментував виступ власної команди.

"Коли ти виграєш з мінімальним відривом і граєш проти сильних команд, це завжди ризик. Нам потрібно аналізувати та покращувати ці аспекти нашої концентрації.

Я думаю, що ми занадто сильно віддали м’яч суперникам. У цьому не було жодної потреби. Понад усе, у другому таймі нам бракувало тиску, щоб вони не атакували настільки багато. Не знаю, чи це була втома, чи що саме, але ми перестали пресингувати.

Кожна гра має свою історію, нам потрібно її проаналізувати, а в наступній грі ми хочемо забезпечити собі кваліфікацію.

Ми зовсім не задоволені цією нічиєю. Нашою метою було пройти далі та забезпечити собі кваліфікацію вдома вже в цьому матчі.

Наступний етап — у листопаді, і ми не сумніваємось, що досягнемо своєї мети. Я думаю, що це лише питання часу. Я вважаю, що те, що сталось сьогодні, мало вагому причину — треба було закривати гру раніше. Навіть якби ми забили три чи чотири голи, завжди було б місце для покращення", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі Португалія гостюватиме в Ірландії.